Житель Новозыбкова напал на полицейского с газовым баллончиком

22-летний житель Новозыбкова оказался на скамье подсудимых по обвинению в применении насилия к стражу порядка.

Инцидент произошел ночью 13 июля на улице Ленина в Новозыбкове. По версии СУ СК РФ по Брянской области, патрулировавшие улицы полицейские заметили двоих подозрительных мужчин у припаркованных машин. При виде правоохранителей те бросились бежать.

Одного из них удалось догнать. Оказывая сопротивление, он дважды распылил в лицо полицейскому слезоточивое вещество из баллончика для самообороны.

Уголовное дело направлено в суд. Жителю Новозыбкова грозит до пяти лет заключения.