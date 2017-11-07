Житель Новозыбкова напал на полицейского с газовым баллончиком
22-летний житель Новозыбкова оказался на скамье подсудимых по обвинению в применении насилия к стражу порядка.
Инцидент произошел ночью 13 июля на улице Ленина в Новозыбкове. По версии СУ СК РФ по Брянской области, патрулировавшие улицы полицейские заметили двоих подозрительных мужчин у припаркованных машин. При виде правоохранителей те бросились бежать.
Одного из них удалось догнать. Оказывая сопротивление, он дважды распылил в лицо полицейскому слезоточивое вещество из баллончика для самообороны.
Уголовное дело направлено в суд. Жителю Новозыбкова грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
09 Ноября, 2017
|+1
|$60
|€69
25 октября в Брянске прошли публичные слушания по правоприменительной практике соблюдения обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в которых приняли участие представители Брянского отделения «ОПОРА РОССИИ».
«Ростелеком» запустил сервис Доверенного электронного документооборота для участников электронных торгов, регулируемых Федеральным законом №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 9 месяцев 2017 года.
В Брянском регионе Московской железной дороги завершилась подготовка структурных подразделений к работе в зимний период. Для обеспечения безопасности и надежности перевозок железнодорожники проверили и подготовили инфраструктуру, подвижной состав, технические средства и оборудование, сформировали парк снегоуборочных машин.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.