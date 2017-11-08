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Под Мглином вышедшая из автобуса женщина попала под «ВАЗ»

Опубликовано Вчера, 19:00

В Мглинском районе женщина, выйдя из автобуса, угодила под машину.

ДТП произошло 8 ноября около 7.50 на 11-м километре дороги Мглин – Харитоновка – Великий Бор.

По информации областной ГИБДД, 38-летняя женщина вышла на дорогу из-за автобуса, начавшего движение от обочины. В этот момент ее сбил 56-летний водитель «ВАЗ-21102», который ехал со стороны Мглина.

Пассажирку автобуса госпитализировали с закрытым оскольчатым переломом обеих костей голени в средней трети со смещением, ушибами и ссадинами верхних конечностей и головы.

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