Под Мглином вышедшая из автобуса женщина попала под «ВАЗ»
В Мглинском районе женщина, выйдя из автобуса, угодила под машину.
ДТП произошло 8 ноября около 7.50 на 11-м километре дороги Мглин – Харитоновка – Великий Бор.
По информации областной ГИБДД, 38-летняя женщина вышла на дорогу из-за автобуса, начавшего движение от обочины. В этот момент ее сбил 56-летний водитель «ВАЗ-21102», который ехал со стороны Мглина.
Пассажирку автобуса госпитализировали с закрытым оскольчатым переломом обеих костей голени в средней трети со смещением, ушибами и ссадинами верхних конечностей и головы.
Новости регионов
10 Ноября, 2017
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