У «Линии» в Брянске столкнулись Renault и машина ДПС

9 ноября Renault Duster и машина ГИБДД столкнулись у гипермаркета «Линия-2» в Фокинском районе Брянска.

Фото и видео с места ДТП в соцсетях выложили очевидцы. По их словам, Renault врезался в бок полицейской машины. Удар был такой силы, что фрагменты автомобилей разлетелись по проезжей части.

Информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.