Виткевич рассказал подробности перестрелки в Брянске
Блогер Николай Виткевич рассказал о жертве стрельбы в Брянске и пострадавшем участнике конфликта.
«В перестрелке был убит молодой мужчина Владимир 35 лет, еще один – 30-летний Руслан получил три ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где, по одним сведениям ночью скончался, а по другим, находится в коме. У него малолетний ребенок и беременная жена», – сообщил в своем блоге Викевич.
По его словам, «вопреки информации, опубликованной в некоторых изданиях, он не был самбистом и не выступал в соревнованиях по самбо, но действительно активно занимался физкультурой и спортом».
Также Виткевич сообщил, что, по его сведениям, «некоторые участники конфликта задержаны», в то время как «по Брянску ходят различные слухи».
Напомним, выстрелы прозвучали вечером 8 ноября у дома № 65 по улице Литейной в Бежицком районе. Один человек погиб, одного доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности всех участников конфликта.
Новости регионов
10 Ноября, 2017
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