В Трубчевске водитель «Пассата» сбил 14-летнюю девочку
14-летняя девочка пострадала в результате ДТП в Трубчевске.
9 ноября около 17.50 на перекрестке улиц Брянской и Советской школьницу сбил 31-летний водитель Volkswagen Passat, сообщили в областной ГИБДД. Девочка внезапно выбежала на дорогу.
Ее госпитализировали в районную больницу с сотрясением головного мозга, осаднением лица, коленных суставов, спины и ушибом поясничного отдела позвоночника.
Новости регионов
10 Ноября, 2017
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