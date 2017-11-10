В Трубчевске водитель «Пассата» сбил 14-летнюю девочку

14-летняя девочка пострадала в результате ДТП в Трубчевске.

9 ноября около 17.50 на перекрестке улиц Брянской и Советской школьницу сбил 31-летний водитель Volkswagen Passat, сообщили в областной ГИБДД. Девочка внезапно выбежала на дорогу.

Ее госпитализировали в районную больницу с сотрясением головного мозга, осаднением лица, коленных суставов, спины и ушибом поясничного отдела позвоночника.