В Глинищево студенты украли на предприятии фломастеры и раздали их детям

В Глинищево Брянского района раскрыли дерзкое ограбление местного предприятия.

Как рассказали полицейским сотрудники предприятия, в выходные, когда здание пустовало, в него пробрались неизвестные, которые перевернули вверх дном рабочие кабинеты и украли канцелярские принадлежности, столярные инструменты и дрель.

Спустя два дня подозреваемых задержали. Ими оказались студенты брянского ПТУ 18 и 20 лет. Инструменты полицейским удалось изъять из их квартиры.

Молодые люди сообщили, что ничего красть не планировали. Приехав в Глинищево, они просто гуляли по поселку. На второй этаж здания по пожарной лестнице полезли на спор, а когда оказались наверху, решили забраться внутрь.

Разбив стекло, студенты пробрались в кабинет, где разбросали вещи, опробовали в действии огнетушитель, а напоследок прихватили найденные инструменты и фломастеры с карандашами, которые потом раздали местным детям.

По статье «Кража» каждому из задержанных грозит до пяти лет заключения.