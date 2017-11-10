На Калинина в Брянске произошло массовое ДТП

На улице Калинина в Советском районе Брянска произошла массовая авария.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, в районе бывшего «Перехватчика» столкнулись несколько легковых машин.

По предварительной информации, в результате ДТП серьезно никто не пострадал. Авария затруднила движение по улице Калинина, однако водители оперативно убрали поврежденные машины с проезжей части.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.





