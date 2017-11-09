В Брянске девушка-водитель протаранила такси «Сатурн»
28-летняя девушка-водитель получила тяжелые травмы, протаранив такси «Сатурн» в Володарском районе Брянска.
ДТП произошло 10 ноября около 21.00 у дома № 24 по улице Пушкина.
По предварительной информации областной ГИБДД, девушка за рулем Renault Symbol двигалась со стороны улицы Профсоюзов. При повороте на улицу Энгельса она не уступила дорогу и врезалась в Renault Logan, машину «Сатурна». 39-летний таксист ехал во встречном направлении со стороны улицы Никитина к улице Профсоюзов.
В результате аварии пострадала девушка-водитель. Ее доставили в горбольницу № 1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом 4-го шейного позвонка.
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