В Брянске девушка-водитель протаранила такси «Сатурн»

28-летняя девушка-водитель получила тяжелые травмы, протаранив такси «Сатурн» в Володарском районе Брянска.

ДТП произошло 10 ноября около 21.00 у дома № 24 по улице Пушкина.

По предварительной информации областной ГИБДД, девушка за рулем Renault Symbol двигалась со стороны улицы Профсоюзов. При повороте на улицу Энгельса она не уступила дорогу и врезалась в Renault Logan, машину «Сатурна». 39-летний таксист ехал во встречном направлении со стороны улицы Никитина к улице Профсоюзов.

В результате аварии пострадала девушка-водитель. Ее доставили в горбольницу № 1 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом 4-го шейного позвонка.