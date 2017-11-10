Под Брянском произошла массовая авария: есть жертвы

Вечером 11 ноября произошла массовая авария под Брянском.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, в Выгоничском районе на брянско-гомельской трассе столкнулись три легковых машины и фуры.

«Около остановки «Голубой мост». Движение регулируют сотрудники ДПС. Пробка от поселка Выгоничи до Кокино. 3 легковых и грузовая. Одна машина слетела с дороги», – рассказал автор фото.

«Когда проезжал, фура в холме мордой торчала, у 99-й зад смят по заднее стекло, по-моему, еще «Мазда» старая с разбитой мордой... И, по-моему, одного еще авто не хватало, не успел рассмотреть. Скорее всего, он вылетел», «3 кареты скорой помощи, 2 экипажа ДПС увидел, пока в пробке стоял, пора бы там освещение делать, раз народ постоянно бьется», «Дети живы, а вот женщинам не повезло. Одна в реанимации. Вторая, к сожалению», «Полиция со скорой помощью приехали только через час, мы живем в России», «Звонили знакомым в Вгоничскую ЦРБ, там сказали, что два трупа», – пишут в сосетях очевидцы.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.