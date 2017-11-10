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В центре Брянска завелся маньяк, спускающий колеса

Опубликовано Вчера, 23:50

Брянцы жалуются на неадекватного мужчину, протыкающего колеса машин в центре города.

Последний такой случай произошел вечером 10 ноября с водителем, который привез жену во 2-й роддом.

«Жители города Брянска, будьте внимательны. В районе улицы Фокина и улицы Советской завелся хулиган, прорезающий колеса. Его мотивы непонятны. Вчера 10.11.2017 в 19.00 подъехал ко второму роддому (Фокина, 84) – привез жену со схватками. Пока оформляли ее в родильном – 10 минут, вернулся, а 4 колеса пробиты. Не остановили его ни фонарь над машиной, ни люди на остановке, ни камеры роддома. Сейчас собираю видеоматериалы и написал заявление в полицию. Слышал о еще троих также пострадавших. Прошу: если вы это читаете и у вас есть какая-то информация о нарушителе, сообщите – буду рад сотрудничать с вами», – распространил информацию в соцсетях пострадавший водитель.

По словам автомобилиста, если он и нарушил Правила, то вынужденно, чтобы скорей доставить рожающую жену к медикам. «Моя машина не была ни на тротуаре, и не мешала проезжающим машинам. Эта скотина видела меня с женой, так как сделало это за спиной, есть второе видео, где видно его лицо и как он проходит мимо нас и машины, потом возвращается к ней и делает свое грязное дело. Завтра передаю участковому ее», – сообщил он.

Он утверждает, что злоумышленнику около 40 лет, он был одет в черную куртку и черную шапку с подворотом.

Брянцы сообщают, что «живет в соседнем дворе какой-то дядечка с придурью». «2 дня назад на машине моего парня тоже порезали колеса. Мы живем на Советской, 15», – откликнулась еще одна из местных жителей.

Пострадавший водитель рассказал, что спустя пять часов после происшествия его жена родила дочку, однако семейный бюджет пострадал.

«В любом случае это все мелочи жизни, но блин, как эти мелочи некстати, именно в тот момент, когда нужны и деньги и машина, находятся вот такие вот удоды, которые заставляют тебя потом тратить деньги-время-нервы, а сами ходят как ни в чем не бывало», – отмечает он.



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