На улице Пушкина в Брянске в квартире загорелся пол
Утром 12 ноября произошел пожар в Володарском районе Брянска.
В шестом часу загорелась квартира по улице Пушкина. Пожарные прибыли на место в 5.23, через четыре минуты после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС.
К этому времени на площади 0,5 квадратных метра в квартире горел пол. Пожар потушили спустя 10 минут – в 5.33.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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