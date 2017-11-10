На улице Пушкина в Брянске в квартире загорелся пол

Утром 12 ноября произошел пожар в Володарском районе Брянска.

В шестом часу загорелась квартира по улице Пушкина. Пожарные прибыли на место в 5.23, через четыре минуты после вызова, сообщили в региональном ГУ МЧС.

К этому времени на площади 0,5 квадратных метра в квартире горел пол. Пожар потушили спустя 10 минут – в 5.33.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.