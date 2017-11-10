На Горького в Брянске женщина на Kia Picanto сбила пенсионерку

75-летняя женщина получила тяжелые травмы, попав под Kia Picanto в Советском районе Брянска.

11 ноября около 18.10 на улице Горького пенсионерку сбила 41-летняя женщина-водитель. Автомобилистка ехала от улицы Октябрьской в сторону проспекта Ленина. Пожилая женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ссадинами и гематомами головы.