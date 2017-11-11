На Орловской в Брянске водитель Ford Mondeo ранил пешехода зеркалом
34-летний пешеход пострадал в результате маневров водителя Ford Mondeo в Бежицком районе Брянска.
11 ноября около 20.20 на улице Орловской 36-летний водитель иномарки, который ехал по двору со стороны улицы Камозина, задел мужчину зеркалом, зацепив рукав его куртки.
В результате пешеход получил ушиб мягких тканей верхней трети предплечья – медики отпустили его с назначением лечения.
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