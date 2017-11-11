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На Орловской в Брянске водитель Ford Mondeo ранил пешехода зеркалом

Опубликовано Сегодня, 09:00

34-летний пешеход пострадал в результате маневров водителя Ford Mondeo в Бежицком районе Брянска.

11 ноября около 20.20 на улице Орловской 36-летний водитель иномарки, который ехал по двору со стороны улицы Камозина, задел мужчину зеркалом, зацепив рукав его куртки.

В результате пешеход получил ушиб мягких тканей верхней трети предплечья – медики отпустили его с назначением лечения.

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