В пивном ресторане «Августин» в Брянске горела вентиляция

12 ноября произошел пожар в пивном ресторане «Августин» на улице Костычева в Брянске.

В 11.35 в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС сообщили о задымлении в здании ресторана. В 11.40 пожарные прибыли на место вызова. Пламя распространилось на площади 2 квадратных метра в вентиляционной шахте и вырывалось на улицу. Потушить пожар удалось спустя 12 минут – в 11.52.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.