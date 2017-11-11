В пивном ресторане «Августин» в Брянске горела вентиляция
12 ноября произошел пожар в пивном ресторане «Августин» на улице Костычева в Брянске.
В 11.35 в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС сообщили о задымлении в здании ресторана. В 11.40 пожарные прибыли на место вызова. Пламя распространилось на площади 2 квадратных метра в вентиляционной шахте и вырывалось на улицу. Потушить пожар удалось спустя 12 минут – в 11.52.
По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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