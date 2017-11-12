Водитель «Приоры» сбил выбежавшего на трассу Брянск – Новозыбков мужчину
47-летний мужчина получил переломы в результате ДТП на брянской трассе.
12 ноября около 20.15 на 189-м километре дороги Брянск – Новозыбков пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть, сбил 25-летний водитель «Лады Приоры», ехавший в сторону Брянска.
Как сообщили в областной ГИБДД, пострадавшего госпитализировали с закрытым переломом ключицы и закрытым переломом бедренной кости.
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