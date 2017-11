38-летний мужчина погиб при пожаре в бане в Стародубе

Оркестр RockestraLive 24 ноября выступит в Смоленске с симфоническим рок-шоу. Оркестр подготовил обширную программу, зрители смогут услышать хиты таких групп, как Linkin Park, System of a Down, Nirvana, RHCP, Korn, Green Day, 30 Seconds to Mars, Muse, Placebo, Radiohead, Coldplay, Arctic Monkeys, Blur, Kasabian и Oasis.