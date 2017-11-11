38-летний мужчина погиб при пожаре в бане в Стародубе

Пожар в Стародубе унес жизнь мужчины.

Частное домовладение по улице Свердлова загорелось 13 ноября в шестом часу утра, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

Пожарные прибыли на место в 5.27, через минуту после вызова. К этому времени по всей площади горела крыша бани площадью 18 квадратных метров. Ее потушили в 5.44.

В результате пожара погиб 38-летний мужчина. Причина возгорания устанавливается.