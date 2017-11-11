Футбольные фанаты устроили потасовку в центре Брянска
В центре Брянска произошла потасовка футбольных фанатов.
11 ноября брянское «Динамо» провело заключительный матч 2017 года, проиграв московскому ФК «Строгино» со счетом 2:0.
В этот же день на бульваре Гагарина, у здания мэрии Брянска, произошел конфликт между болельщиками. Видео опубликовано в группе «Фанаты зоны Центр». «Брянские тапочки =)», – сообщает его автор.
На записи видно, как одна толпа футбольных фанатов, предположительно орловских, налетела на другую – судя по всему, брянцев. Последние поспешили скрыться.
«Динамо» бежит», «Прикольно было школоту гонять», – сообщают участники группы «Фанаты зоны Центр».
По предварительной информации, несколько участников околофутбольных «разборок» получили травмы.
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