В Брянске 52-летний вор отобрал мобильник у детсадовца
В Брянске 52-летний житель Стародубского района украл мобильный телефон у шестилетнего воспитанника детского сада.
Инцидент произошел в Володарском районе, рассказали в региональном УМВД. Злоумышленник пробрался на территорию детсада и попросил у встретившегося ему мальчика разрешения позвонить с его мобильника. Завладев телефоном стоимостью порядка 5,5 тысячи рублей, он поспешил скрыться.
Подозреваемого задержали спустя три дня. Ранее судимый житель Стародубского района сознался в краже, но телефон вернуть не смог, поскольку успел его продать. Несмотря на это, полицейские разыскали мобильник и вернули его шестилетнему владельцу.
По статье «Грабеж» мужчине грозит до четырех лет заключения.
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