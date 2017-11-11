В Брянске 52-летний вор отобрал мобильник у детсадовца

В Брянске 52-летний житель Стародубского района украл мобильный телефон у шестилетнего воспитанника детского сада.

Инцидент произошел в Володарском районе, рассказали в региональном УМВД. Злоумышленник пробрался на территорию детсада и попросил у встретившегося ему мальчика разрешения позвонить с его мобильника. Завладев телефоном стоимостью порядка 5,5 тысячи рублей, он поспешил скрыться.

Подозреваемого задержали спустя три дня. Ранее судимый житель Стародубского района сознался в краже, но телефон вернуть не смог, поскольку успел его продать. Несмотря на это, полицейские разыскали мобильник и вернули его шестилетнему владельцу.

По статье «Грабеж» мужчине грозит до четырех лет заключения.