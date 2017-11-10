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Брянец украл и съел 100 плиток шоколада

Опубликовано Сегодня, 09:30

29-летнего жителя Брянска задержали за серию краж шоколада в Дятьково.

В конце октября сотрудники сразу трех дятьковских магазинов самообслуживания обратились в полицию с заявлениями о краже. В общей сложности пропали почти 100 шоколадных плиток на 5 тысяч рублей, сообщили в региональном УМВД.

Полицейские предположили, что во всех торговых точках побывал один и тот же злоумышленник. Это подтвердили записи камер видеонаблюдения.

В каждом из магазинов мужчина прятал в небольшую сумку по стопке шоколадок и беспрепятственно покидал торговый зал.

Его задержали через неделю. Брянец сознался в кражах, но вернуть шоколад не смог, так как успел его съесть. Взамен он пообещал возместить ущерб.

По статье «Кража» жителю Брянска грозит до двух лет лишения свободы.

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