В квартире на Фокина в Брянске горел матрас: есть пострадавшие

В ночь на 14 ноября произошел пожар в Советском районе Брянска.

В 1.14 в Центр управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС сообщили о возгорании в квартире пятиэтажного дома по улице Фокина. В 1.20 пожарные прибыли на Фокина (на фото). В квартире на третьем этаже на площади 1 квадратный метр тлел матрас.

Пожар тушили с помощью одного ручного ствола, работало звено газодымозащитной службы.

В 1.39 возгорание локализовали, в 1.50 матрас потушили.

По данным МЧС, есть пострадавшие. Причину ЧП установят эксперты.