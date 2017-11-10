В Володарском районе Брянска сгорел гараж с двумя машинами

Крупный пожар произошел ночью 14 ноября в Володарском районе Брянска.

В четвертом часу загорелся частный гараж на улице Слесарной. Пожарные добирались до места вызова (на фото) шесть минут, прибыв в 3.40, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

К этому времени гараж горел по всей площади, пламя также охватило «ВАЗ-21099» и «ВАЗ-2110». Потушить пожар удалось в 3.42.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина возгорания.