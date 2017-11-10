Ревнивый брянец дважды ударил подругу ножом – женщина погибла

В Брянске завершили расследование уголовного дела об убийстве женщины.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, убийство произошло 27 июля. 34-летний мужчина выпивал с сожительницей в съемной квартире по проспекту Станке Димитрова. На почве ревности вспыхнула ссора. Брянец схватил нож и дважды ударил им подругу в область груди. Через неделю женщина умерла в больнице.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Материалы направили в суд.