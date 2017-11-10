Пенсионер погиб из-за загоревшегося матраса в Брянске

Пожилой мужчина погиб, его жена пострадала в результате пожара на улице Фокина в Брянске.

Пожар в квартире пятиэтажного дома случился во втором часу ночи 14 ноября. По данным Брянского МЧС, в квартире на третьем этаже горел матрас. Его тушили более получаса.

75-летний хозяин квартир погиб. Его 67-летнюю жену удалось спасти.

Сейчас устанавливаются причины возгорания.