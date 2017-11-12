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На Пушкина в Брянске женщина на Seat, поворачивая, устроила ДТП

Опубликовано Сегодня, 15:00

В Володарском районе Брянска столкнулись Seat Cordoba и Subaru Legacy Outback.

Авария произошла 13 ноября около 19.40 у дома № 57 по улице Пушкина, сообщили в городском ОГИБДД. Ее спровоцировала 36-летняя женщина – водитель Seat Cordoba, которая ехала со стороны улицы Клары Цеткин.

При повороте налево, на улицу Профсоюзов в сторону улицы Димитрова, она протаранила встречный Subaru Legacy Outback под управлением 35-летнего жителя Почепского района. Водитель Subaru двигался от улицы Кольцова в сторону улицы Клары Цеткин.

39-летнюю пассажирку Seat Cordoba госпитализировали с ушибом мягких тканей головы и ушибом правой реберной дуги.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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