На Пушкина в Брянске женщина на Seat, поворачивая, устроила ДТП
В Володарском районе Брянска столкнулись Seat Cordoba и Subaru Legacy Outback.
Авария произошла 13 ноября около 19.40 у дома № 57 по улице Пушкина, сообщили в городском ОГИБДД. Ее спровоцировала 36-летняя женщина – водитель Seat Cordoba, которая ехала со стороны улицы Клары Цеткин.
При повороте налево, на улицу Профсоюзов в сторону улицы Димитрова, она протаранила встречный Subaru Legacy Outback под управлением 35-летнего жителя Почепского района. Водитель Subaru двигался от улицы Кольцова в сторону улицы Клары Цеткин.
39-летнюю пассажирку Seat Cordoba госпитализировали с ушибом мягких тканей головы и ушибом правой реберной дуги.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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