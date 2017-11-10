В Бытоши мотоциклист погиб под колесами «Урала»

В поселке Бытошь Дятьковского района 50-летний мотоциклист погиб в ДТП.

Смертельная авария произошла 13 ноября около 7.50 на улице Горького в Бытоши. По предварительной информации областной ГИБДД, мотоциклиста сбил 34-летний водитель грузовика «Урал-43203», который ехал от села Немеричи в сторону улицы Калинина в Бытоши.

Поворачивая налево на перекрестке неравнозначных дорог, он не уступил мотоциклу ММВ 3311211, 50-летний водитель которого ехал со стороны деревни Будочка к селу Немеричи по главной дороге.

Водитель мотоцикла умер на месте от травм.