На Флотской в Брянске на Toyota рухнул столб

ДТП с участием Toyota и бетонной электроопоры произошло на улице Флотской в Брянске.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, 13 ноября водитель Toyota вылетел на тротуар и протаранил столб. От удара электроопора сломалась пополам рухнула на крышу иномарки.

По данным ГИБДД, в результате аварии никто серьезно не пострадал.