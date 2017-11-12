На телецентре в Брянске пенсионер на Mitsubishi Outlander сбил пешехода
В Брянске переходивший дорогу мужчина попал под внедорожник.
ДТП произошло 13 ноября около 7.30 у дома № 79/1 по проспекту Станке Димитрова в Советском районе, сообщили в городском ОГИБДД.
69-летний житель Брянского района за рулем Mitsubishi Outlander ехал от Супонево к улице Карачижской и сбил 46-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешехода, жителя Сельцо, госпитализировали с ссадиной волосистой части головы, ушибом левого коленного сустава и ушибом правого плеча.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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