На телецентре в Брянске пенсионер на Mitsubishi Outlander сбил пешехода

В Брянске переходивший дорогу мужчина попал под внедорожник.

ДТП произошло 13 ноября около 7.30 у дома № 79/1 по проспекту Станке Димитрова в Советском районе, сообщили в городском ОГИБДД.

69-летний житель Брянского района за рулем Mitsubishi Outlander ехал от Супонево к улице Карачижской и сбил 46-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешехода, жителя Сельцо, госпитализировали с ссадиной волосистой части головы, ушибом левого коленного сустава и ушибом правого плеча.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.