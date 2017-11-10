На Крахмалева в Брянске неизвестный водитель разбил две машины

В Брянске разыскивают водителя, разбившего две машины в Советском районе.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 12 ноября около 2.00 у дома № 35 по улице Крахмалева неизвестный водитель машины серебристого цвета врезался в два припаркованных автомобиля и скрылся. Машины получили значительные механические повреждения.

Очевидцев и тех, кто располагает какой-либо информацией о личности водителя, просят звонить по телефонам: 74-71-02 и 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.