Астраханец обобрал брянских владельцев «Тойот»

Молодой человек из Астрахани обманул 30 автовладельцев из Брянской и других областей.

Как сообщили в УМВД России по Астраханской области, с 2015 по 2017 год 27-летний житель областного центра обворовывал россиян путем обмана и злоупотребления доверием.

Злоумышленник разместил в Интернете объявление о продаже запчастей на автомобили марки Toyota, которых у него в действительности не было, и собирал с потенциальных покупателей деньги. В объявлении он указал контактный номер телефона, зарегистрированный на другого человека. СИМ-карту, пояснил астраханец, он нашел.

От действий мошенника пострадали 30 человек: жители Пензенской, Кировской, Брянской, Липецкой областей, Республики Адыгея и других регионов.

Расследование уголовного дела завершено – материалы направлены в суд.