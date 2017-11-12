Астраханец обобрал брянских владельцев «Тойот»
Молодой человек из Астрахани обманул 30 автовладельцев из Брянской и других областей.
Как сообщили в УМВД России по Астраханской области, с 2015 по 2017 год 27-летний житель областного центра обворовывал россиян путем обмана и злоупотребления доверием.
Злоумышленник разместил в Интернете объявление о продаже запчастей на автомобили марки Toyota, которых у него в действительности не было, и собирал с потенциальных покупателей деньги. В объявлении он указал контактный номер телефона, зарегистрированный на другого человека. СИМ-карту, пояснил астраханец, он нашел.
От действий мошенника пострадали 30 человек: жители Пензенской, Кировской, Брянской, Липецкой областей, Республики Адыгея и других регионов.
Расследование уголовного дела завершено – материалы направлены в суд.
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