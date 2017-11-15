Девушка пострадала в тройном ДТП с трактором на трассе Брянск – Новозыбков

28-летняя девушка получила травмы в результате массового ДТП на 3-м километре трассы Брянск – Новозыбков – Погар.

Авария произошла 14 ноября около 7.35. По данным областной ГИБДД, 66-летний водитель Renault Duster, который ехал в сторону Почепа, утратил контроль за движением и врезался в попутный трактор МТЗ-82 под управлением 44-летнего водителя.

От удара металлические детали трактора отбросило на ехавший сзади Opel Astra под управлением 28-летней девушки. Автомобилистка не справилась с управлением – машина оказалась в кювете и врезалась в дерево.

Девушка – водитель Opel Astra получила ушиб и ссадины коленного сустава.