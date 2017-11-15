Неизвестный повредил Toyota Camry у гостиницы «Десна» в Брянске

В Брянске разыскивают водителя, повредившего иномарку в Советском районе.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 25 октября у дома № 37 по проспекту Ленина неизвестный водитель причинил механические повреждения припаркованной Toyota Camry белого цвета и скрылся с места ДТП.

Очевидцев и всех, кто располагает информацией о личности водителя, просят звонить по телефонам: 74-71-02, 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.