Неизвестный повредил Toyota Camry у гостиницы «Десна» в Брянске
В Брянске разыскивают водителя, повредившего иномарку в Советском районе.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 25 октября у дома № 37 по проспекту Ленина неизвестный водитель причинил механические повреждения припаркованной Toyota Camry белого цвета и скрылся с места ДТП.
Очевидцев и всех, кто располагает информацией о личности водителя, просят звонить по телефонам: 74-71-02, 74-85-33. Также можно обратиться лично по адресу: Брянск, проспект Московский, 88.
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