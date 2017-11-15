В Брянске на «зебре» сбили девушку – полиция ищет очевидцев

Брянская полиция разыскивает очевидцев ДТП, в результате которого пострадала 25-летняя девушка.

29 октября около 18.50 у дома № 123 по улице Ново-Советской в Бежицком районе девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил водитель Daewoo Nexia, сообщили в областном УМВД. Пострадавшую доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Очевидцев и всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, просят обращаться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 8. Телефон 67-03-64.