В Брянске на «зебре» сбили девушку – полиция ищет очевидцев
Брянская полиция разыскивает очевидцев ДТП, в результате которого пострадала 25-летняя девушка.
29 октября около 18.50 у дома № 123 по улице Ново-Советской в Бежицком районе девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил водитель Daewoo Nexia, сообщили в областном УМВД. Пострадавшую доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Очевидцев и всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, просят обращаться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 8. Телефон 67-03-64.
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