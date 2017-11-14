Под Климово водитель телеги получил в ДТП переломы лона и седалища

Водитель гужевой повозки получил тяжелые травмы в результате ДТП в Климовском районе.

Авария произошла 15 ноября около 18.55 на 4-м километре дороги Чуровичи – граница с Украиной.

По предварительной информации областной ГИБДД, ее спровоцировал 41-летний водитель «Лады Гранты», который ехал от села Рудня Цата к селу Чуровичи. При встречном разъезде он на своей полосе протаранил попутную телегу.

49-летнего водителя гужевой повозки госпитализировали с закрытым переломом лонной и седалищной костей и закрытым переломом грудины.