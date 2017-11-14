Пассажирка маршрутки ранена в ДТП на Флотской в Брянске

Авария с участием маршрутного такси произошла в Брянске 15 ноября.

Как сообщили в областной ГИБДД, около 14.55 на кольце по улице Флотской столкнулись Volkswagen Transporter и маршрутка Citroen Jumper.

33-летний водитель Volkswagen Transporter, двигаясь от улицы Бежицкой к улице Бурова, при съезде с кольца со средней полосы не занял крайнее правое положение и протаранил Citroen Jumper. 23-летний маршрутчик двигался по кольцу в попутном направлении в правом ряду в сторону улицы Флотской.

35-летняя пассажирка маршрутки получила ушиб в области тазобедренного сустава и бедра и ушиб лучезапястных суставов.