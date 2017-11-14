В Брянске женщина выпала из маршрутки: разыскиваются очевидцы

Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Бежицком районе Брянска, в результате которого пострадала 37-летняя женщина.

5 ноября у дома № 60 по улице Ульянова пассажирка микроавтобуса Fiat Duсато выпала на дорогу из внезапно открывшейся задней двери. Женщина получила перелом хирургической шейки плеча.

Очевидцев и всех, кто располагает о случившемся какой-либо информацией, просят обращаться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 8. Телефон 67-03-64.