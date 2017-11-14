На площади Ленина в Брянске «ВАЗ» задом влетел в столб

16 ноября у площади Ленина в Советском районе Брянска произошла авария.

Как сообщают очевидцы, «ВАЗ» задом врезался в столб с афишей концерта Сергея Пенкина прямо у остановки общественного транспорта.

По словам свидетелей ДТП, водитель поспешил скрыться. «Никого не было в машине, ГАИ подъехала, а там никого», – рассказала одна из них.

«Один вопрос, как?», «Решил в зеркало внимательней рассмотреть афишу Пенкина – не рассчитал», «Отличный рекламный ход», «От администрации задом сдавал и переволновался», – иронизируют брянцы.

Информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.







