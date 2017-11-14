На площади Ленина в Брянске «ВАЗ» задом влетел в столб
16 ноября у площади Ленина в Советском районе Брянска произошла авария.
Как сообщают очевидцы, «ВАЗ» задом врезался в столб с афишей концерта Сергея Пенкина прямо у остановки общественного транспорта.
По словам свидетелей ДТП, водитель поспешил скрыться. «Никого не было в машине, ГАИ подъехала, а там никого», – рассказала одна из них.
«Один вопрос, как?», «Решил в зеркало внимательней рассмотреть афишу Пенкина – не рассчитал», «Отличный рекламный ход», «От администрации задом сдавал и переволновался», – иронизируют брянцы.
Информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
16 Ноября, 2017
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