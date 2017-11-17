У вокзала Брянск II неизвестный водитель сбил подростка

Подготовительные мероприятия к выпуску зубров в естественную среду провели 13 ноября в рамках проекта «Изучение и восстановление зубра европейского в Центральной России» при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) и компании Кastamonu в вольерном комплексе «Смоленского Поозерья», об этом сообщила пресс-служба нацпарка.