У вокзала Брянск II неизвестный водитель сбил подростка
16-летний подросток получил переломы, попав под машину в Брянске.
16 ноября около 18.00 на улице Белорусской, в районе вокзала Брянск II, молодого человека сбил неизвестный водитель, сообщили в областной ГИБДД.
Подросток получил ссадину надбровной дуги, переломы внутренней лодыжки и большеберцовой кости.
По факту ДТП проводится проверка, личность водителя устанавливается.
Новости регионов
17 Ноября, 2017
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