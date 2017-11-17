В Брянске мужчина умер на железнодорожном мосту – очевидцы

Мужчина умер на улице в Бежицком районе Брянска.

Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, ЧП произошло утром 17 ноября на пешеходном мосту станции Орджоникидзеград.

Пешеход внезапно упал – медикам лишь оставалось констатировать его смерть. Тело погибшего уже увезли.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.