Под Жуковкой пьяный водитель «ВАЗа» на «встречке» врезался в фуру
38-летний водитель «ВАЗа» получил тяжелые травмы, протаранив фуру в Жуковском районе.
Авария произошла 16 ноября около 22.30 на 182-м километре трассы А-141 «Орел – Брянск – Смоленск.
По предварительной информации брянской полиции, водитель «ВАЗ-212140» ехал к Жуковке со стороны Смоленска. Он вылетел на встречную полосу и врезался в фуру MAN под управлением 56-летнего водителя.
Водитель большегруза не пострадал. Водителя «ВАЗа» госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной подбородка, ушибом грудной клетки и обоих коленных суставов.
Согласно результатам медосвидетельствования, в момент ДТП он был пьян.
Новости регионов
17 Ноября, 2017
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