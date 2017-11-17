Под Жуковкой пьяный водитель «ВАЗа» на «встречке» врезался в фуру

38-летний водитель «ВАЗа» получил тяжелые травмы, протаранив фуру в Жуковском районе.

Авария произошла 16 ноября около 22.30 на 182-м километре трассы А-141 «Орел – Брянск – Смоленск.

По предварительной информации брянской полиции, водитель «ВАЗ-212140» ехал к Жуковке со стороны Смоленска. Он вылетел на встречную полосу и врезался в фуру MAN под управлением 56-летнего водителя.

Водитель большегруза не пострадал. Водителя «ВАЗа» госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной подбородка, ушибом грудной клетки и обоих коленных суставов.

Согласно результатам медосвидетельствования, в момент ДТП он был пьян.