Три человека ранены в ДТП под Брянском по вине пьяного водителя
Три человека пострадали в результате аварии под Брянском, устроенной пьяным водителем.
Как сообщили в областной ГИБДД, 16 ноября около 1.45 на 142-м километре трассы Орел – Брянск – Смоленск столкнулись Hyundai Tucson и Citroen Picasso.
По предварительным данным полицейских, 33-летний водитель Hyundai Tucson, двигаясь от Брянска в сторону Смоленска, выехал на встречную полосу и протаранил Citroen Picasso под управлением 44-летнего водителя.
Водитель Hyundai Tucson, который в момент ДТП был пьян, получил ушибленную рану голеностопного сустава и пальца стопы.
Водителя Citroen Picasso госпитализировали с переломом ребер, переломом подколенника, тупой травмой живота, ушибом мягких тканей головы, сотрясением головного мозга и ушибом легкого. Его 45-летнюю пассажирку госпитализировали с переломом костей таза, переломами бедра и предплечья.
Новости регионов
17 Ноября, 2017
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