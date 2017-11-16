Ночью в Радице-Крыловке сгорела Honda СR-V

В ночь на 18 ноября загорелась машина в поселке Радица-Крыловка Бежицкого района Брянска.

Пожар произошел около 3.00, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 3.08, через семь минут после вызова. К этому времени Honda СR-V горела по всей площади. Потушить машину удалось спустя 16 минут – в 3.24 (на фото).

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.