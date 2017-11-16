Водителя, сбившего студента у вокзала Брянск II, нашли и оштрафовали
В Брянске полицейские разыскали водителя, сбившего студента и скрывшегося с места ДТП.
Вечером 16 ноября в областную больницу обратился 16-летний житель Унечского района, студент Брянского филиала Петербургского университета путей сообщения. Медики диагностировали у него ссадину левой надбровной дуги и перелом внутренней лодыжки правой большеберцовой кости.
Подросток рассказал, что около 18.00 на улице Белорусской в Фокинском районе, у вокзала Брянск II, его сбил неизвестный водитель.
В ходе розыскных мероприятий полицейские нашли виновника ДТП – 24-летнего водителя Geely Emgrand. Автомобилиста привлекли к административной ответственности.
Новости регионов
18 Ноября, 2017
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