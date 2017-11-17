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В Навле не поделили дорогу собака и мотоцикл: ранен мотоциклист

Опубликовано Вчера, 22:45

В Навле мотоциклист пострадал по вине собаки.

Как сообщили в областной ГИБДД, 17 ноября в 12.57 из Навлинской районной больницы в полицию поступило сообщение о поступлении 48-летнего мужчины. Медики диагностировали у него ушиб грудной клетки и плечевого сустава.

Выяснилось, что мужчина пострадал в результате ДТП. 17 ноября около 11.00 он ехал на мотоцикле «Минск» по улице Речной в Навле. Внезапно на дорогу выбежала собака – водитель «Минска» не справился с управлением и перевернулся.

Мотоциклиста отпустили с назначение лечения. О состоянии собаки в ГИБДД не сообщают.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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