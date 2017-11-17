В Супонево столкнулись два грузовика: есть пострадавший

Утром 18 ноября произошла крупная авария в Брянском районе.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в девятом часу в Супонево столкнулись два грузовых автомобиля.

На месте работали полицейские, медики и спасатели. Последним пришлось деблокировать пострадавшего из кабины – по данным МЧС, его доставили в больницу.

Пожарно-спасательные подразделения также смывали горюче-смазочные материалы с проезжей части.

Информации от ГИБДД о причинах аварии и точном числе пострадавших пока не поступало.









