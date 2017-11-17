Водитель фуры ранен в ДТП с «КамАЗом» под Брянском

Один человек пострадал при столкновении фуры и грузовика под Брянском.

Напомним, авария произошла 18 ноября около 8.20 на 22-м километре дороги «Обход Брянска».

Как сообщили в областной ГИБДД, 31-летний водитель «КамАЗ-53212» выезжал с АЗС с левым поворотом. Не уступив дорогу, он протаранил фуру Iveco, 38-летний водитель которой ехал прямо, в сторону Орла.

Водителя Iveco госпитализировали с открытым переломом обеих лодыжек и открытым переломом обеих голеней с вывихом стоп.