Водитель фуры ранен в ДТП с «КамАЗом» под Брянском
Один человек пострадал при столкновении фуры и грузовика под Брянском.
Напомним, авария произошла 18 ноября около 8.20 на 22-м километре дороги «Обход Брянска».
Как сообщили в областной ГИБДД, 31-летний водитель «КамАЗ-53212» выезжал с АЗС с левым поворотом. Не уступив дорогу, он протаранил фуру Iveco, 38-летний водитель которой ехал прямо, в сторону Орла.
Водителя Iveco госпитализировали с открытым переломом обеих лодыжек и открытым переломом обеих голеней с вывихом стоп.
Новости регионов
19 Ноября, 2017
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