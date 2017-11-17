На переулке Дзержинского в Брянске более получаса тушили дом

Крупный пожар произошел утром 19 ноября в Фокинском районе Брянска.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в пятом часу загорелся частный жилой дом по переулку Дзержинского. В 4.42, через семь минут после вызова, на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

К этому времени на площади 100 квадратных метров горела крыша дома. Потушить пожар удалось в 5.15.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.