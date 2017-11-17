Четырех человек эвакуировали при пожаре на Рылеева в Брянске

19 ноября произошел пожар в Володарском районе Брянска.

В 12.45 в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили о задымлении в квартире пятиэтажного дома по улице Рылеева. В 12.52 пожарные прибыли на место.

По данным регионального ГУ МЧС, на кровати на площади 0,2 квадратных метра горели постельные принадлежности. Четырех человек эвакуировали спасатели.

Постель потушили в 12.56. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить.





