Четырех человек эвакуировали при пожаре на Рылеева в Брянске
19 ноября произошел пожар в Володарском районе Брянска.
В 12.45 в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили о задымлении в квартире пятиэтажного дома по улице Рылеева. В 12.52 пожарные прибыли на место.
По данным регионального ГУ МЧС, на кровати на площади 0,2 квадратных метра горели постельные принадлежности. Четырех человек эвакуировали спасатели.
Постель потушили в 12.56. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить.
Новости регионов
19 Ноября, 2017
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