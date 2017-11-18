В Клинцах 22-летний водитель Nissan въехал в Porsche Cayenne
Водитель Porsche Cayenne пострадал в результате ДТП в Клинцах.
Авария произошла 17 ноября около 13.10, сообщили в областной ГИБДД. Ее спровоцировал 22-летний водитель Nissan Almera, который ехал по переулку Пушкина к улице Калинина. На перекрестке с улицей Союзной он не уступил дорогу и протаранил Porsche Cayenne, 31-летний водитель которого ехал по Союзной к улице Фрунзе.
18 ноября водитель Porsche Cayenne обратился в районную больницу за медицинской помощью. У него диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
20 Ноября, 2017
|0
|$60
|€71
Участником дискуссии стали представители регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ольга Пискунова и Светлана Макарова.
Кирилл Меньшов назначен вице-президентом по информационным технологиям «Ростелекома». Он будет отвечать за построение и развитие современной ИТ-экосистемы, обеспечивающей предоставление существующих и быстрое внедрение новых цифровых сервисов в группе компаний «Ростелеком».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие более 30 работников предприятия: «опытные» доноры и сотрудники, которые сдавали кровь впервые.
В четверг, 16 ноября, железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги приняли участие в заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Брянской области, где внесли ряд предложений, направленных на предотвращение столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.