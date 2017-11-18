В Клинцах 22-летний водитель Nissan въехал в Porsche Cayenne

Водитель Porsche Cayenne пострадал в результате ДТП в Клинцах.

Авария произошла 17 ноября около 13.10, сообщили в областной ГИБДД. Ее спровоцировал 22-летний водитель Nissan Almera, который ехал по переулку Пушкина к улице Калинина. На перекрестке с улицей Союзной он не уступил дорогу и протаранил Porsche Cayenne, 31-летний водитель которого ехал по Союзной к улице Фрунзе.

18 ноября водитель Porsche Cayenne обратился в районную больницу за медицинской помощью. У него диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.