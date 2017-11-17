В Брянске обнаружили труп мужчины – очевидцы

19 ноября в Бежицком районе Брянска найден труп мужчины.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, выложившие в Сеть видео с места ЧП.

По их словам, тело находилось в районе школы № 13 на Новом Городке. Рядом, говорят местные жители, расположена «точка» по продаже спиртного.

«Так там же точка по продаже самогона, вот и дохнут не далеко», «И менты знают, что там самогон продают, рядом со школой, но всем плевать», – возмущаются горожане.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.