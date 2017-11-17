В Брянске обнаружили труп мужчины – очевидцы
19 ноября в Бежицком районе Брянска найден труп мужчины.
Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, выложившие в Сеть видео с места ЧП.
По их словам, тело находилось в районе школы № 13 на Новом Городке. Рядом, говорят местные жители, расположена «точка» по продаже спиртного.
«Так там же точка по продаже самогона, вот и дохнут не далеко», «И менты знают, что там самогон продают, рядом со школой, но всем плевать», – возмущаются горожане.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Новости регионов
19 Ноября, 2017
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