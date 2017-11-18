На Объездной в Брянске столкнулись четыре машины: женщина сломала нос
Один человек пострадал в массовом ДТП в Советском районе Брянска.
19 ноября в 18.20 у дома № 30 по улице Объездной столкнулись Daewoo Matiz, Daewoo Nexia, Hyundai Solaris и Kia Cerato, сообщили в городском ОГИБДД.
Аварию спровоцировал 43-летний водитель Daewoo Matiz, житель Почепа, который ехал от улицы Бежицкой к улице Авиационной в крайней левой полосе и протаранил остановившийся перед светофором Daewoo Nexia под управлением 36-летнего водителя.
Затем Daewoo Matiz врезался в Hyundai Solaris в правой полосе под управлением 40-летней женщины. От удара Hyundai Solaris наехал на Kia Cerato, стоявший впереди, под управлением 33-летней жительницы Брянского района.
В результате аварии пострадала водитель Hyundai Solaris – ее госпитализировали с переломом костей носа и ушибленными ранами лица.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
20 Ноября, 2017
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