На Объездной в Брянске столкнулись четыре машины: женщина сломала нос

Один человек пострадал в массовом ДТП в Советском районе Брянска.

19 ноября в 18.20 у дома № 30 по улице Объездной столкнулись Daewoo Matiz, Daewoo Nexia, Hyundai Solaris и Kia Cerato, сообщили в городском ОГИБДД.

Аварию спровоцировал 43-летний водитель Daewoo Matiz, житель Почепа, который ехал от улицы Бежицкой к улице Авиационной в крайней левой полосе и протаранил остановившийся перед светофором Daewoo Nexia под управлением 36-летнего водителя.

Затем Daewoo Matiz врезался в Hyundai Solaris в правой полосе под управлением 40-летней женщины. От удара Hyundai Solaris наехал на Kia Cerato, стоявший впереди, под управлением 33-летней жительницы Брянского района.

В результате аварии пострадала водитель Hyundai Solaris – ее госпитализировали с переломом костей носа и ушибленными ранами лица.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.